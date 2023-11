Mit welchen Kosten rechnen Sie?

Schürger: Seitens der Architekten gibt es klare Zahlen, was eine Sanierung hin zur Klimaneutralität kostet. Wenn wir von 3000 Gebäuden sprechen, kommt da eine ziemlich hohe Summe zusammen. Im Jahr 2022 hatten wir Kosten für CO₂-Emissionen in Höhe von rund neun Millionen Euro. Damals lag der CO₂-Preis bei 30 Euro. Dieser Preis wird 2026 bei 65 Euro liegen – also verdoppeln sich die CO₂-Abgaben.

Wenn wir nichts tun, erhöhen sich also die Betriebskosten um neun Millionen, nur, weil die CO₂-Abgabe steigt. Es gibt also ein großes Potenzial für Kirchengemeinden, jetzt zu handeln, schon alleine, um sich das Gebäude in ein paar Jahren überhaupt noch leisten zu können.

Die bayerische Landeskirche will einen Klimaschutzfonds gründen, was soll dieser leisten?

Schürger: Die Landessynode diskutiert gerade erst darüber, wie dieser Klimaschutzfonds ausgestattet sein soll. Perspektivisch soll er laut Vorlage mit 55 Millionen ausgestattet werden. Mit Blick auf 3.000 Gebäude ist dies immer noch zu wenig. Sicherlich werden wir nicht alle Maßnahmen über Zuschüsse finanzieren können. Aber es gibt auch gute staatliche Förderprogramme, die wir nutzen sollten.