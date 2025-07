In einer Welt voller Krisen – Klimakatastrophe, Kriege, gesellschaftliche Spaltungen – stehen viele Menschen an vorderster Front des Wandels. Sie engagieren sich in Initiativen, demonstrieren, organisieren, protestieren. Doch Engagement zehrt. Was gibt Kraft, wenn Mitgefühl in Erschöpfung umschlägt? Was hilft, wenn der Druck, etwas bewegen zu müssen, die Freude am Tun überschattet?

Eine besondere Tagung suchte Antworten: Unter dem Titel "Atem der Erde spüren. Training zu Achtsamkeit und Aktivismus" trafen sich vom 27. bis 29. Juni 2025 Engagierte aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um innezuhalten, aufzutanken und sich neu auszurichten – mitten in der Natur, an einem See gelegen.

Innehalten und Aufbrechen

Die Tagung bot Raum für Regeneration, achtsame Selbstwahrnehmung und gemeinschaftlichen Austausch. Bereits zum Auftakt gab es Impulse zu spirituellen und politischen Wegen globaler Bewegungen sowie erste Übungen in Dankbarkeit und Präsenz. Meditative Angebote und Begegnungen prägten den ersten Abend.

In zahlreichen Workshops beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem Umgang mit schwierigen Gefühlen, Stress und Burnout im Engagement oder der kreativen Kraft von Trauer und Wut. Körperliche und spirituelle Zugänge wie Qigong, Acroyoga, Gehmeditation, Body Scan oder das spirituelle Naturformat "Wild Church" begleiteten das Programm.