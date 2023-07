Religion im Deutschrap

"Gott ist ein Designer": Wie christlich ist das neue Rap-Album von Shindy?

Gewalt- und drogenverherrlichende Texte und eine verrohte Sprache: Wer an deutschen Rap denkt, hat wohl solche Klischees im Kopf. Doch der Rapper Shindy zeigt mit seinem neuen Album "In meiner Blüte" auch, wie er seinen Glauben in seine Texte einbaut.