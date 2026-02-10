Die Liebe beginnt so leicht wie im siebten Himmel: Man schaut sich an und hat das Gefühl, man spricht die gleiche Sprache und findet spannend, was der andere zu erzählen hat. Es gibt praktisch keinen Streit und nur ein großes Interesse füreinander.

Christine Le Coutre berät seit 25 Jahren Paare. Die Liebe im Alltag ist was für Fortgeschrittene, sagt sie und steigt gleich ein ins ungemachte Bett:

"Ich erwarte von meinem Partner zum Beispiel, dass er immer gleich die Socken wegräumt, oder die Spülmaschine bitte gleich einräumt, aber ich sprech nicht darüber."

Bisher hat die Liebe ja auch ohne Worte funktioniert. Mit den Worten kommt der Sand ins Getriebe, aber es geht auch nicht ohne. Im Alltag steigen die Anforderungen, der Stress nimmt zu und es braucht Absprachen. Das klingt wenig sexy, aber wie man das mit den Socken und der Spülmaschine doch noch hinkriegt, verrät Le Coutre in der Evangelischen Eheberatung in München und auf Sonntagsblatt.de.

"Der Weg ist nicht, weniger miteinander zu sprechen, um Streit zu vermeiden. Sondern im Gegenteil immer mehr miteinander zu sprechen und neugierig zu bleiben auf alles, was der andere mir sagt, und Erwartungen zu klären."

Klingt nach hoher Kunst - ist es auch. Glücklicherweise ist jeder Mensch ein Künstler, und die Liebeskunst kann man lernen. Wenn die große Liebe oft so klein wird im Alltags-Nahkampf, kann man das Liebesfeuer nähren und am Leben erhalten. Sodass die Sockenprobleme nicht die Liebe er-sticken, aber auch nicht ungelöst bleiben. Und vielleicht wird’s ja sogar immer schöner? Die Expertin sagt: "Keine Angst vor Streit!" Denn:

"Es ist ein großes Missverständnis, dass streitende Paare eine schlechte Partnerschaft haben. Viel alarmierender ist es, wenn Paare nicht streiten."

Streiten sei eigentlich ein Qualitätsmerkmal für Partnerschaft. Die Frage sei eher, wie man streitet. Und dazu kennt die Münchener Psychologin Christine Le Coutre zwei ganz praktische Tipps:

"Nie länger als 20 Minuten und nicht nach 21 Uhr."

Nicht spät abends streiten leuchtet spontan ein, denn da ist man müde und neigt zur emotionalen Selbstverteidigung. "Nie länger als 20 Minuten" muss Le Coutre erklären: "Wenn ich länger als 20 Minuten streite, geht mir das Streitthema verloren. Ich fange an, alle alten Verletzungen aus der Partnerschaft auf den Tisch zu legen, und es geht nicht mehr nur noch um die Ordnung in der Küche oder unsere Erwartungen für das Wochenende."