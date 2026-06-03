Die Kampagne "Wir. Füreinander." von Diakonie, Caritas und dem bayerischen Innenministerium macht Integration sichtbar: mit vier Porträts aus Bayern, die zeigen, wie Zusammenleben auf Augenhöhe im Alltag aussieht.

Ein somalischer Koch in Nürnberg, ein junger Afghane als Trainer in Franken, eine 18-jährige Stadträtin in Schwabach und ein iranischer Christ, der in Weiden anderen den Weg weist – Menschen, die nicht warten, sondern anpacken.

Als Gäste im Studio sind Sabine Weingärtner, Präsidentin des Diakonischen Werks Bayern und der bayerische Staatsminister des Inneren Joachim Herrmann.