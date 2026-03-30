Wer dieses Jahr volljährig wird, bekommt von der Bundeswehr Post. Darin: ein Fragebogen zur Wehrbereitschaft. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen können. Die neue Regelung zum Wehrdienst – ein kontroverses Thema nicht nur innerhalb der evangelischen Landes-Kirche. Dort will man junge Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, wie – das sehen Sie heute in unserer Sendung. Gast im Studio: Malte Scholz, Vorsitzender der Evangelischen Jugend Bayern.
Feature TV-Tipp
Lebensformen: Wehrdienst ja oder nein?
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Junge Menschen müssen ab diesem Jahr eine wichtige Entscheidung treffen: Mache ich Wehrdienst oder nicht. Was die evangelische Kirche dazu sagt und wie sie die Entscheidungsfindung unterstützt erfahrt ihr in der aktuellen Sendung.
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