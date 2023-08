Wie hoch ist der Anteil derer, die sich der LGBTQIA-Community zugehörig fühlen?

Wie eine Studie des Leben- und Schwulenverbandes aus dem Jahr 2023 feststellt, ordnen sich 11 Prozent der Deutschen zur LGBT+-Community. Mit knapp einem Viertel ist dieser Anteil in der Generation von Menschen, die 1997 oder später geboren wurden, dabei am größten.

Warum fasst man so viele Menschen unter einem Begriff zusammen?

Gemeinsam ist der queeren Community, dass sie dem heteronormativen Gesellschaftsverständnis widerspricht. Allerdings sind die verschiedenen Identitäten in unterschiedlichem Maße von Diskriminierung betroffen. Ihre Privilegien und ihre Akzeptanz in der Gesellschaft können ebenfalls variieren. Auch die Zusammenfassung der verschiedenen Identitäten unter den bereits genannten Akronymen oder dem Sammelbegriff "queer" wird kritisch gesehen. Gerade durch "LGBTQ" ohne den Zusatzstern oder das Plus fühlen sich nicht alle Menschen mitgemeint. Mit dem Sammelbegriff "queer" können sich auch Menschen bezeichnen, die sich nicht in bestimmte Kategorien einordnen wollen.

LGBTQIA+ und Kirche

Der Umgang mit Menschen aus der LGBTQIA-Community in der evangelischen Kirche variiert zwischen den einzelnen Landeskirchen. Strukturelle Benachteiligung oder Diskriminierung stehen Toleranz und aktiver Unterstützung queerer Menschen gegenüber.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) als Ganzes hat im Laufe der Jahre Diskussionen über diese Themen geführt, und es gibt unterschiedliche Meinungen und Ansichten innerhalb der Kirche. Einige Vertreter*innen der EKD haben sich für mehr Offenheit und Toleranz gegenüber LGBTQ-Menschen ausgesprochen, während andere an einer traditionelleren Sichtweise festhalten.

Das gilt auch für die bayerische Landeskirche im Speziellen. Einige Gemeinden und Pfarrer*innen innerhalb der ELKB haben eine inklusive Haltung gegenüber LGBTQ-Menschen eingenommen, einschließlich der Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und einer Förderung der Akzeptanz von LGBTQ-Personen in der Kirche.

Es gab jedoch auch konservativere Strömungen innerhalb der ELKB, die an traditionellen Vorstellungen von Ehe und Sexualität festhalten und LGBTQ-Beziehungen ablehnen. Die ELKB hat im Laufe der Jahre Diskussionen und Debatten über diese Themen geführt, und es gibt unterschiedliche Meinungen und Ansichten innerhalb der Landeskirche.