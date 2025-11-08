Zwei Personen finden auf der Rückbank der Rikscha Platz. Ein kleiner Schemel erleichtert den Einstieg, ein Gurt sorgt dafür, dass auch ein Rollator sicher mitfahren kann. Die Rikscha des Evangelischen Sozialdiensts (ESD) Fürstenried hat nichts mit touristischen Stadtrundfahrten zu tun – sie ist Teil eines diakonischen Projekts. Ihr Ziel: mobilitätseingeschränkten Menschen Wege zu eröffnen – zum Friseur, zum Arzt oder zum Kirchenkaffee – und das mit einem umweltfreundlichen Verkehrsmittel.

Vom Unfall zur Idee: Wie das Projekt entstand

Die Idee entstand im Sommer 2023, nachdem Initiatorin Anja Knauer von einem schweren Fahrradunfall im Freundeskreis erfuhr. Der Vorfall brachte sie ins Grübeln über den dichten Autoverkehr im Stadtviertel – und über die Frage, wie sich Alternativen schaffen ließen. Wenige Wochen später entdeckte sie am Ammersee zufällig ein Projekt: einen Rikscha-Service für Menschen, die mittellange Strecken nicht mehr alleine bewältigen können. Das Konzept überzeugte sie sofort. Die Rikscha als bewusst gewähltes, nachhaltiges Verkehrsmittel – Knauer beschloss, die Idee nach Fürstenried zu holen.

"Da wurde mir geraten, mir einen Träger zu suchen", erzählt sie. "Und beim ESD bin ich auf offene Ohren gestoßen."

Ehrenamtliche machen den Unterschied

Unter dem Dach des diakonischen Sozialdienstes und mit Unterstützung des Bezirksausschusses wurde eine gebrauchte Rikscha angeschafft, später mit Elektromotor nachgerüstet.

Heute bringen vier Ehrenamtliche regelmäßig Menschen kostenlos an ihr Ziel: zum Arzt, zur Gymnastik, zum Friedhof oder ins Gemeindehaus. Die Rikscha ermöglicht Teilhabe für Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. "Viele ältere Menschen würden sonst daheimbleiben", sagt Anja Knauer. Gerade für Menschen ohne Familie in der Nähe ist der Service eine wichtige Stütze.

Hedda Kiank etwa nutzt das Angebot von Beginn an. "Ich lebe alleine", erzählt sie, "also bin ich sehr auf Gemeinschaft angewiesen, wenn ich Hilfe brauche."

Doch nicht nur die Fahrgäste profitieren. Auch die Fahrerinnen und Fahrer erleben Begegnungen, die verbinden, und spüren, dass ihr Engagement wirkt. Das Projekt ist ein Gewinn für beide Seiten: gelebte Gemeinschaft in Bewegung.

Diakonie und Nachhaltigkeit vereint

Für den ESD Fürstenried fügt sich der Rikscha-Service nahtlos ins diakonische Profil. "Unser Selbstverständnis ist: Wir helfen", sagt Birgit Foersch, Leiterin des ESD Fürstenried. Der Verein nehme Bedürfnisse im Stadtteil wahr– von Pflege über Familienarbeit bis zur Beratung für Menschen mit Migrationserfahrung. Mobilität für Ältere und Menschen mit Einschränkungen sei ein wichtiger Baustein:

"Teilhabe, Gemeinschaft, Raus aus der Einsamkeit. Die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, zum Gottesdienst zu gehen, auf den Friedhof gefahren zu werden."

Neben der sozialen spielt auch die ökologische Dimension eine wichtige Rolle. Anja Knauer engagiert sich seit Jahren im Umweltarbeitskreis der Andreaskirche in Fürstenried. Die Rikscha verkörpert diese Haltung: kurze Wege emissionsfrei zurücklegen, Alternativen zum Auto sichtbar machen, Verantwortung für die Schöpfung übernehmen.

"Die Schöpfung ist so eine wunderbare Sache. Man muss nicht zuschauen, wie sie kaputt gemacht wird", sagt Knauer. Andere Wege zu finden müsse das Ziel sein – die Rikscha ist einer davon.

Ein Vorbild mit Potenzial zur Nachahmung

Der Rikscha-Service verbindet Nächstenliebe mit Nachhaltigkeit. Er ermöglicht Teilhabe, setzt ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und zeigt, wie diakonisches Handeln konkret aussehen kann.

Anja Knauers größter Wunsch ist es, dass andere Einrichtungen nachziehen:

"Das Projekt soll ansteckend sein. Mein Wunschtraum wäre, dass es in ein paar Jahren in jedem Stadtteil selbstverständlich ist, dass es so einen Dienst gibt."

Was mit einem Gedanken und einer gebrauchten Rikscha begann, ist heute ein Beispiel dafür, wie Kirche, Ehrenamt und Umweltbewusstsein gemeinsam etwas in Bewegung bringen – im wahrsten Sinne des Wortes.