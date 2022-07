Krieg, Corona, Klima: Zuversicht in der Krise

"Indem man über Ängste spricht, gewinnt man Kontrolle über sie"

Krieg in der Ukraine, Corona, die Klimakrise – all das belastet derzeit viele Menschen sehr. Was hilft uns, schwierige Zeiten und Lebenskrisen zu überstehen? Darüber sprechen wir mit Norbert Ellinger, Seelsorger und evangelischer Leiter der Beratungsstelle Münchner Insel. Er erklärt, wie wir unsere Ängste in den Griff bekommen – und was wir aus Krisen lernen können.