In den USA wurde das Recht auf Abtreibung abgeschafft. Ist das aus der Sicht der Schwangerschaftskonflikt-Beratung der Diakonie eine positive Entwicklung?

Sabine Lindau: Generell sehen wir das mit großer Skepsis und Sorge. Das ist eine Entwicklung, die wir im Übrigen ja nicht nur in Amerika, sondern auch in manchen osteuropäischen Ländern sehen, und die letztlich ein Rückschritt in die Sozialpolitik der 70er, 60er oder 50er Jahre ist. Das radikale Verbieten von Abtreibungen treibt die betroffenen Frauen in eine zusätzliche existenzielle Notlage, in der sie sich ja ohnehin schon befinden, wenn sie in einer Situation sind, wo sie über eine Abtreibung nachdenken.

"Was sich niemand wünschen kann, ist der Weg in die Illegalität – bis hin zu dem, was man früher unter "Engelmachern" kannte."

Sie glauben also nicht, dass Verbote dazu beitragen, die Zahl von Abtreibungen zu reduzieren?

Lindau: Nein. Was in den Vereinigten Staaten passieren wird, ist, dass die Abtreibung dann woanders vorgenommen wird. Es ist zu befürchten, dass ein Abtreibungs-Tourismus entsteht. Und die Alternative, die sich niemand wünschen kann, ist der Weg in die Illegalität – bis hin zu dem, was man früher in den 60ern auch unter "Engelmachern" kannte. Was es sicherlich auch geben wird und auch schon gab, ist, dass betroffene Frauen versuchen, den Abbruch selbst vorzunehmen, mit allen Risiken für die Gesundheit, für Leib und Leben, die damit verbunden sind.

Das Problem wird also verlagert?

Lindau: Es wird verlagert, und die Menschen, die sich um Frauen in solchen Situationen kümmern, geraten zusätzlich unter Druck. Und wir wissen ja, dass die es in Amerika zum Teil ohnehin schon sehr schwer haben. Insofern ist es alles in allem sicherlich keine gute Entwicklung.