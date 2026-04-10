Der Vergewaltigungsprozess gegen den Franzosen Dominique Pelicot hat in den vergangenen Monaten auch in Deutschland Aufmerksamkeit erregt. Seine Ex-Frau Gisèle Pelicot, über Jahre hinweg von ihm mit Schlafmitteln betäubt, von mehr als fünfzig Männern vergewaltigt, die er selbst rekrutierte und deren Taten er filmte, ist zur Symbolfigur einer neuen Dimension sexualisierter Gewalt in der Gesellschaft geworden.

Hinter allem steht ein Satz. Vier Worte, die erklären, warum Gisèle Pelicot die Türen des Gerichtssaals in Avignon aufstößt, ihr Gesicht hineinträgt und nicht mehr schweigt:

"Die Scham muss die Seite wechseln."

Scham: Vom persönlichen Gefühl zur gesellschaftlichen Macht

Scham. Das ist dieses invasive Gefühl, das sich wie ein Parasit in die eigene Wahrnehmung frisst. Jede:r kennt sie, jede:r hat sich unter ihrem Zugriff schon mal gekrümmt. Niemand würde wohl behaupten, Scham sei einfach nur ein Gefühl wie jedes andere.

Wer sich schämt, möchte sich selbst loswerden – wohin auch immer. Kaum ein anderes Gefühl ist zugleich so alltäglich, so wirksam in sozialen Ordnungen und so unerträglich in seiner Wirkung auf den Einzelnen.

Scham lässt sich nicht isolieren. Sie haftet nicht an "beschämenden" Handlungen, sondern am Menschen selbst. Sie greift die eigene Existenz an.

Damit ist Scham mehr als eine Emotion: Sie ist ein soziales Regulativ. Sie zeigt die Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen und Werte. Kulturen bestimmen, was als beschämend gilt – und wie mit Scham umzugehen ist. Die ungarische Philosophin Ágnes Heller nannte sie deshalb den "gesellschaftlichen Affekt par excellence". Scham, so Heller, entsteht dort, wo wir wahrnehmen, von gesellschaftlichen Vorschriften abgewichen zu sein.

Gerade in dieser inneren Verlagerung liegt ihre Gewalt. Scham ist lautlos, aber überwältigend. Sie erzeugt den Wunsch, zu verschwinden – "im Erdboden zu versinken", – wobei diese Alltagsfloskel noch viel zu milde klingt. Scham führt in die Identitätskrise.

Der fremde Blick: Wie Scham Identität prägt und kontrolliert

Ihr Kern ist eine verinnerlichte Fremdperspektive. Ich bin einem Gegenüber ausgesetzt – immerzu. Der fremde Blick nistet sich ein, wird Teil meiner Wahrnehmung, und plötzlich sehe ich mich selbst durch seine Augen. Das bekannteste Zeichen ist das Erröten. Was ich nur als Hitze in Wangen und Hals spüre, macht mich nach außen sichtbar als jemanden, der sich schämt – gerade in dem Moment, in dem ich am liebsten unsichtbar wäre. Manchmal beginnt die Stimme zu stolpern, die Kontrolle über den eigenen Körper zu schwinden. Das Gegenüber – real oder imaginiert – wird zum Damoklesschwert, und die Scham zur unsichtbaren Gewalt, die mich beherrscht.

Wie tief diese Struktur reicht, zeigt bereits die biblische Urszene (Gen 3,7–13). Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht. Im nächsten Moment erkennen sie, dass sie nackt sind – etwas, das ihnen bis dahin nicht aufgefallen war. Sie bedecken sich und verstecken sich vor Gott. Als Gott fragt, wo sie seien, gestehen sie ihre Nacktheit. Da erst wird Gott misstrauisch: Woher wisst ihr, dass ihr nackt seid? In diesem Moment tritt der fremde Blick auf – und mit ihm die Erkenntnis des Makels.

Scham ist die älteste Verwundbarkeit des Menschen. Sie kommt vor der Vertreibung aus dem Paradies und damit vor der Schuld.

Der Berliner Theologe Notger Slenczka beschreibt diesen Moment in seinem Aufsatz "Sich schämen" als eine Durchbrechung: "Wenn der Blick des anderen, der in mir Platz greift, mich zu einem Urteil über mich nötigt, das mein ursprüngliches Urteil über mich konterkariert." Kurz: Scham beginnt dort, wo der Blick des anderen mein Bild von mir selbst zerstört.

Frauen, Körper und historische Disziplinierung durch Scham

Dass Eva als Verführerin gilt, ist kein Zufall. Sie wird als die Schuldige markiert, weil sie Adam den Apfel reichte. Dieses Bild ist tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben – ein Misogynismus, der noch heute wirkt. "Scham" bezeichnet - bis heute selbst im medizinischen Fachvokabular - vielfach den weiblichen Genitalbereich.

Doch damit erschöpft sie sich nicht: Sie umfasst Ausscheidungsfunktionen, Körpergeräusche, die Nacktheit überhaupt. Der Körper selbst wird zum Schamraum – bei Frauen mehr als bei Männern. Das ist kein biologisches Schicksal, sondern das kulturelle Erbe der Sündenfallgeschichte, das sich über Jahrhunderte fortgeschrieben hat. Scham ist daher nicht nur eine individuelle Emotion. Sie ist ein Mechanismus sozialer Kontrolle. Sie formt Verhalten, Körperhaltung, Kleidung, Sprache, Sexualität – und sie tut es besonders wirksam bei denen, die historisch zur Disziplinierung vorgesehen wurden: bei Frauen.

Wenn Gisèle Pelicot öffentlich ausspricht, was ihr angetan wurde, geschieht etwas Seltenes: Die Beschämte beschämt. Sie kehrt die Blickrichtung um. Und sie politisiert ihre eigene Erfahrung – und unterläuft damit ein jahrhundertealtes Muster. Die us-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum beschreibt Scham in ihrem Buch "Politische Emotionen" als ein Instrument sozialer Hierarchisierung. Dominante Gruppen übertragen sie auf Schwächere, um sie gefügig zu machen.

"Demütigung ist das aktive, öffentliche Gesicht der Scham", schreibt sie.

Empathie erzwingen: Scham in der Öffentlichkeit neu denken

Pelicots Satz setzt genau hier an: 'Die Scham muss die Seite wechseln.' Nicht "meine Scham", sondern "die Scham" selbst – als gesellschaftliche Kraft, als Waffe. Der Satz ist mehr als ein persönlicher Akt der Selbstermächtigung. Es ist ein Angriff auf die Mechanik des Schweigens. Denn Scham lebt davon, unausgesprochen zu bleiben. Sie isoliert, sie entzieht sich Sprache. Wer sie öffentlich macht, zwingt andere, sich zu positionieren.

Vielleicht ist das der radikalste Gedanke dahinter: Pelicot fordert Empathie ein.

Wer Scham öffentlich macht, zwingt andere, sie zu fühlen. Wer einmal auf der anderen Seite des Blicks stand, kann nicht mehr so tun, als hätte er nie hingeschaut. Gisèle Pelicot tritt damit in die Öffentlichkeit – mit allem, was die Scham sonst verbirgt. Es ist die Umkehrung der alten Erzählung: Adam und Eva bedecken sich. Pelicot enthüllt sich.Die Scham wechselt die Seite. Und sie tut es dort, wo sie am verletzlichsten ist: im Licht der Öffentlichkeit.