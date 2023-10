Am 3. Oktober ist "Tag der deutschen Einheit" und die Wiedervereinigung Deutschlands wird mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.

Die zum vierten Mal stattfindende Aktion "Deutschland singt und klingt" vom Deutschen Musikrat, dem Deutschen Städtetag und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) will den Tag der Deutschen Einheit mit einem bundesweiten Singen und Musizieren begehen.

Am 3. Oktober würden zeitgleich um 19 Uhr an 250 Orten zur Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 im ganzen Land zehn verbindende Lieder aus verschiedenen Genres gesungen, teilte die Initiative am Montag in Berlin mit.

Frieden und Solidarität

Damit solle ein Zeichen für Frieden, Solidarität sowie gegen Antisemitismus und den Krieg in der Ukraine gesetzt werden, insbesondere durch Lieder in anderen Sprachen, wie Ukrainisch, Russisch und Hebräisch. Im Rahmen der Aktion werden bundesweit Lieder wie "Die Gedanken sind frei", "Tage wie diese" und "Oh Happy Day" vorgetragen.

Das israelische Volkslied "Hevenu shalom alechem" ("Friede sei mit Dir") wird den Angaben zufolge im Gedenken an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei auch auf Türkisch gesungen.

Der amtierende Bundesratspräsident und Erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), sagte anlässlich der Vorstellung des Programms, mit dem gemeinsamen Singen würden Menschen in ganz Deutschland die Einheit des Landes feiern. Es sei zugleich ein "wichtiges Zeichen für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt in Europa". In diesem Jahr richtet die Hansestadt die offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus.