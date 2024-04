Der Papst in weißer Puffer-Jacke, ein perfekt deutschsprechender Cristiano Ronaldo, Obama und Trump beim Basketballspiel: Dass das KI-generierte Bilder und Videos sind, sogenannte Deepfakes, ist hinlänglich bekannt. Doch woran erkennen Menschen Deepfakes? Dieser Frage gehen die Medienpädagogen Patrick Jäkel, Christina ter Glane und Ulrik Kowalk in einem Workshop für junge Menschen in Oldenburg nach.

Jäkel nimmt mit den Workshop-Teilnehmern das KI-generierte Papst-Foto von 2023 genauer unter die Lupe. Er zeigt, wie man die Fälschung optisch erkennen kann: "Zum Beispiel funktioniert der Brillenschatten nicht." Bei anderen Deepfakes können unnatürliche Bewegungen oder Verpixelungen auf die Fälschung hinweisen. Doch es sind nicht die technischen Feinheiten allein. Denn technisch werden die falschen und manipulierten Bilder und Videos immer überzeugender.

Um Deepfakes erkennen zu können, brauche es eine gesunde Distanz zu Medieninhalten, sagt Kommunikationswissenschaftler Alexander Godulla von der Universität Leipzig. "Wichtig ist es, sich zu fragen: Ist das plausibel und wahrscheinlich, was ich da sehe?" Das Bauchgefühl sei dabei kein guter Berater, denn die eigene Intuition könne trügen: "Es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob das, was man mit eigenen Augen und Ohren sieht und hört, tatsächlich wahr ist."

Rasante Entwicklung

Das bestätigt auch Studentin Sarina Kugele, die mit zwölf weiteren jungen Erwachsenen an dem Workshop der Initiative "Netzwerkstatt" in Oldenburg teilnimmt. Seit 2019 engagiert sich die 23-Jährige mit den anderen jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren und den Medienpädagogen Jäkel, ter Glane und Kowalk für Zivilcourage im Netz. Eigentlich sei es jedem klar, dass "der Papst nicht mit einer Tausend-Euro-Jacke rumrennt", sagt Kugele. Der 25-jährige Jannik Kahsnitz gibt zu: "Hätte ich dieses Wissen, wie der Papst sich kleidet, nicht, wäre ich vielleicht dem Foto auf den Leim gegangen wäre."