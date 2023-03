Warum kaufen wir viel zu viel ein?

Warum aber werfen so viele Leute so viele Lebensmittel in den Müll? "Das hat bei den Konsumenten ganz viel mit erlerntem Verhalten zu tun", analysiert Sarstedt. Ein großes Thema sei dabei das Mindesthaltbarkeitsdatum beziehungsweise der Glaube der Verbraucher*innen, dass Lebensmittel nach dessen Ablauf nicht mehr genießbar seien:

"Dafür ist auch ein Stück weit die Industrie verantwortlich, die das jahrelang so kommuniziert hat."

Auch die Politik habe nichts dagegen gemacht. "Der Konsument kann das natürlich schwer einschätzen, deshalb geht er lieber auf Nummer sicher und schmeißt Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind, weg."

Tiefenbeck sieht in diesem Punkt ebenfalls noch viel Luft nach oben. "Oft halten die Sachen ja dramatisch länger. Das ist nur die absolute Mindestgarantie." Kein Mensch komme auf die Idee, seinen Fernseher nach zwei Jahren Garantie wegzuwerfen. "Aber bei Lebensmitteln machen es komischerweise viele Leute."

Menschen schlecht im Vorausplanen

Tiefenbeck nennt einen weiteren gewichtigen Grund, warum wir so viele Lebensmittel wegwerfen müssen: Wir planen einfach ziemlich schlecht. Vieles in unserem Leben sei eben nicht planbar – und Menschen täten sich grundsätzlich schwer damit, in die Zukunft zu planen.

Jeden Tag einkaufen sei aber auch keine Lösung. "Das heißt, ich muss mir im Vorfeld überlegen, was will ich nächste Woche in etwa essen?" Ungeplante Restaurantbesuche oder andere, nicht vorhergesehene Aktivitäten sind dann allerdings nicht mehr möglich – es sei denn, wir nehmen in Kauf, dass bereits gekaufte Lebensmittel schlecht werden.