Gefunden wurde bei dem Bau eines Hotels vor zwei Jahren unter anderem eine Zahnbürste mit der Inschrift: "Dem braven Kind". Diese gewähre einen Einblick in die damaligen erzieherisch-autoritären Vorstellungen, dass also ein Kind gehorsam gegenüber den Eltern sein sollte, sagte Berg. Entdeckt wurde auch eine Metalldose mit der Aufschrift "Gummischutz Dublosan", in der deutsche Soldaten also Kondome aufbewahrten. Solche Funde untermauerten die bereits bekannte Doppelmoral des NS-Regimes im Umgang mit Sexualität, erläuterte Berg. Soldaten durften sich vergnügen und Sex haben, sollten sich aber vor Geschlechtskrankheiten schützen. Ansonsten seien Kondome verboten gewesen, Nachwuchs hingegen höchst willkommen - allein für Kriegszwecke.

Warum nicht gezielt gesucht wird, sondern so gut wie immer im Zusammenhang mit Bauarbeiten, liegt laut Berg an der schieren Masse der vermuteten Überreste im Boden - etwa im Umfeld von ehemaligen Konzentrationslagern, Arbeitslagern oder NS-Gebäuden. Allein Arbeitslager habe es auf deutschem Boden rund 45.000 gegeben, in München mehrere hundert. Wo genau diese sich befunden haben, sei heute nicht mehr bekannt, viele Areale seien längst wieder bebaut. Wenn Gebäude abgerissen oder neu gebaut werde und man auf dem Gebiet NS-Überreste vermute, werde natürlich gesucht. Im vergangenen Jahr gab es laut Berg im Freistaat rund 900 Grabungen bei Bauarbeiten. Für die Archäologen bedeutet das volle Auslastung.

Als Täterort rückte der Obersalzberg erst um die Jahrtausendwende in den Fokus

Gezielte Grabungen am Obersalzberg seien ohnehin nicht üblich, sagten Berg und Sven Keller, Leiter der Dokumentation Obersalzberg. Die US-Amerikaner hätten nach der Kapitulation Deutschlands den Obersalzberg für Plünderungen freigegeben, vieles sei zerstört worden. Dazu komme, dass der Obersalzberg als Täterort erst um die Jahrtausendwende in den Fokus gerückt sei. Die dortige Dokumentation wurde 1999 eingerichtet. Bis dahin habe sich Deutschland vor allem mit den Opferorten wie Konzentrations- und Arbeitslagern auseinandergesetzt. Der Bau eines Hotels während der Corona-Pandemie sei daher die erste richtige Gelegenheit gewesen, nach Überresten zu suchen.

Eines der interessantesten Objekte, das dabei ans Tageslicht befördert wurde, dürfte eine Milchkanne mit der Beschriftung "Josef Giggenbach" sein. Josef Giggenbach (1906-1980) war nachweislich ein erfolgreicher Motorradrennfahrer aus Bayern, der der Motor-SS beitrat und dort als Fahrer arbeitete. Die gefundene Milchkanne deute darauf hin, dass Giggenbach auf dem Obersalzberg gewohnt und dort womöglich NS-Größen wie Adolf Hitler zu Diensten gestanden habe, erzählen Berg und Keller. Um Genaueres zu erfahren, müsse nun weiter geforscht werden.