Der Weltreligionen-Kalender 2026 bietet eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Fest- und Feiertage im Jahresverlauf. Die verschiedenen religiösen Bräuche sind farblich voneinander abgehoben, was den Kalender zu einem praktischen und zugleich informativen Begleiter macht.

Er fördert Verständnis und Respekt zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Außerdem hilft er euch im Alltag dabei, eure Termine zu planen, damit ihr keine wichtigen Daten verpasst.

Verwendung

Der Kalender ist vielseitig einsetzbar. Schulen, Kindergärten, Jugendzentren und Gemeindegruppen können ihn nutzen, um interkulturelles Lernen und Toleranz auf spielerische Weise zu vermitteln. Er eignet sich auch für soziale Einrichtungen, Freizeiträume oder interreligiöse Veranstaltungen. Er hilft dabei, religiöse Feste rechtzeitig zu erkennen und angemessen zu würdigen.

Dank des handlichen Formats A2 lässt er sich super an Schultafeln, Pinnwänden oder in Gemeinschaftsräumen aufhängen, sodass ihr ihn immer im Blick habt.

Der Sonntagsblatt-Weltreligionen-Kalender 2026 ist ein echtes Multitalent und hilft dabei, Brücken in einer Gesellschaft zu bauen, in der verschiedene Glaubensrichtungen friedlich nebeneinander bestehen.

Hier geht’s zum Weltreligionen-Kalender 2026 als Poster.