Vor einem Jahr hat Linea Batea mit ihrer Freundin und Kollegin Claudia Hahn das Unternehmen "WertVoll -Haushaltsauflösungen mit Herz" in Würzburg gegründet:

"Unsere Haushaltsauflösungen sind wie ein Umzug. Wir packen das Leben der Menschen in Kartons und schmeißen es nicht einfach weg,"

So Linea Baeta. Die Gegenstände, die Angehörige nicht mehr haben wollen, spenden die beiden an Menschen in Anina, einer Kleinstadt im Banater Bergland in Rumänien. Dort ist Linea Batea geboren und aufgewachsen, bis sie mit 13 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland kam. Erst 2006 ist die heute 46-jährige wieder in ihren Geburtsort zurückgekehrt und war schockiert von den armen Verhältnissen, in denen viele Menschen dort lebten: "Meine Erinnerungen passten gar nicht zu dem, was ich vor Ort gesehen habe."

Kurz darauf gründete Linea Batea den Verein Viitor - das rumänische Wort für Zukunft. Er unterstützt alte und kranke Menschen, die nur sehr wenig Geld haben, mit warmen Mahlzeiten und Medikamenten.

„Wir hatten immer wieder Anfragen, dass wir in Wohnungen, die bald aufgelöst werden sollten, nach Gegenständen für Rumänien suchen sollten, bevor sie weggeworfen werden.“

Das erzählt Claudia Hahn und so entstand die Idee der Unternehmensgründung von "Wertvoll – Haushaltsauflösungen mit Herz". Seit letztem Jahr können die beiden Unternehmerinnen noch mehr Gegenstände retten und spenden. Schon bei der ersten Wohnungsbesichtigung legen Hahn und Batea fest, was sie mit nach Rumänien nehmen und wer es gebrauchen könnte. Zwischen drei und fünf Wohnungen und Häuser räumen Batea und Hahn im Monat aus. Ihre Auftraggeber sind oft die inzwischen erwachsenen Kinder von Verstorbenen oder Menschen, die sich nicht mehr um ihre Wohnung kümmern können: