Zeitumstellung: Starnberger Pfarrer Stefan Koch lädt um 2 Uhr nachts zum Gottesdienst

In die Kirche, nachts um 2 Uhr? Warum nicht, findet Stefan Koch von der evangelischen Friedenskirche in Starnberg: Der Pfarrer lädt in der Nacht der Zeitumstellung, also am 27. Oktober um 2 Uhr, zu einem besinnlichen Kirchenerlebnis.

