Der 6. Januar ist in Deutschland als Heilige Drei Könige oder Dreikönigstag bekannt. An diesem Tag feiern Christ:innen das Fest "Erscheinung des Herrn” (Epiphanias) und erinnern an die Huldigung des Jesuskindes durch die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, die ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke überreichten.

Anders als Weihnachten ist der Dreikönigstag jedoch kein einheitlicher Feiertag in Deutschland. Nur in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag. In allen anderen Bundesländern gilt der Tag als normaler Werktag ohne freien Tag für Arbeitnehmer:innen.

Bundesländer mit Feiertag am 6. Januar

Baden-Württemberg

Bayern

Sachsen-Anhalt

In der Ostkirche, also bei Orthodoxen, wird traditionell am 6. Januar die Geburt Jesu gefeiert. In der westlichen Kirche liegt der Fokus seit dem Mittelalter auf der Ankunft der Heiligen Drei Könige in Bethlehem. Der Feiertag erinnert daran, wie die drei Weisen die Göttlichkeit Jesu anerkannten und damit seine weltweite Bedeutung symbolisch betonten.

Für Gläubige bleibt der Dreikönigstag also ein wichtiges Hochfest, während sein gesetzlicher Status in Deutschland stark regional geprägt ist.