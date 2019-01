Heilige Drei Könige oder Epiphanias: Was feiern Christen am 6. Januar?

Sternsinger verkleiden sich als Heilige Drei Könige

Um an die drei Männer zu erinnern, verkleiden sich am 6. Januar Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Deutschland und ziehen als Sternsinger in den Städten und Dörfern von Haus zu Haus. Dort sammeln sie Spenden für bedürftige Kinder in aller Welt. Außerdem schreiben sie zum Schutz mit Kreide die aktuelle Jahreszahl und "C+M+B" an die Türen. Die Buchstaben stehen für "Christus mansionem benedicat", was aus dem Lateinischen übersetzt "Christus segne dieses Haus" bedeutet.

2018 sammelten die Sternsinger mit 48,7 Millionen Euro so viel Geld wie nie zuvor. 2019 sollen die Spenden an Mädchen und Jungen in Peru und an Kinder mit Behinderung gehen.

In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist das Dreikönigsfest gesetzlicher Feiertag. In allen anderen Bundesländern müssen die Erwachsenen zur Arbeit und die Kinder in Schule gehen.

Epiphanias ältestes christliches Fest

In der evangelischen Kirche wird der 6. Januar Epiphanias genannt. Der Begriff bedeutet, abgeleitet vom griechischen Wort "epiphaneia", so viel wie "Erscheinung". Die Gläubigen erinnern vor allem daran, dass Gott durch seinen Sohn Jesus in der Welt erschienen ist. Epiphanias ist eines der ältetest christlichen Feste und beendet die Weihnachtszeit.

In vielen orthodoxen Kirchen wird an diesem Tag aufgrund einer anderen Kalenderrechnung stattdessen Heiligabend gefeiert.

Regionale Bräuche am 6. Januar

Zum 6. Januar haben sich viele regionale Bräuche entwickelt. In Oberfranken treffen sich beispielsweise Familien und Freunde zum "Stärk' antrinken" - also Kraft und Gesundheit. Viele Brauereien brauen zu diesem Anlass ein besonderes Starkbier.