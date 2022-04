Sünde verwenden wir heute scherzhaft

Heutzutage sind Vorstellungen von Sünde nicht mehr Teil unseres alltäglichen Lebens. In der Sprache wird der Begriff oft abschwächend-scherzhaft verwendet: als Verkehrssünde, Modesünde. Man ist insgesamt vorsichtiger geworden darin, anderen ohne weiteres den Sünden-Stempel aufzudrücken.

Gleichzeitig zeigt sich weiterhin in der Realität, in der wir leben: es gibt eine Schattenseite menschlichen Handelns. Worte, Handlungen, Einstellungen, die nicht richtig sind oder zu sein scheinen. Manchmal meinen wir das klar zu erkennen: als menschliches Verhalten, das anderen schadet und deshalb innerhalb von Rechtssystemen geahndet wird.

Wenn ein Gericht entscheidet, dass das Fehlverhalten eines Menschen eine adäquate Strafe nach sich ziehen soll, kommt es uns häufig so vor, als sei hier ein Ausgleich geschehen, etwas wieder eingerenkt worden. Vorschnell denken wir, die Welt sei wieder in Ordnung. Dabei ist es gerade das, worauf Sünde uns hinweist: die Welt und die Menschen in ihr sind eben nicht in Ordnung. Nicht nur diejenigen sind Sünder*innen, deren Verhalten so auffällig ist, dass sie rechtliche Konsequenzen daraus ziehen müssen. Sondern wir alle.

Manche sehen bestimmte Personengruppen als sündhaft

Auch weil das nur schwer zu verstehen und noch schwerer zu akzeptieren ist, finden sich gerade in religiösen Gruppen weiterhin problematische Versuche, Sünde zu definieren. Bestimmte Personengruppen, etwa solche, die sich als LGBTQ+ identifizieren, werden von manchen Christ*innen als sündhaft beschrieben. So legitimieren diese Gruppen für sich ausgrenzende, diskriminierende Muster. Dass solche Zuschreibungen weder in ein christlich-protestantisches Menschenbild passen noch irgendeine solide biblische Grundlage finden, wird dabei ausgeblendet.

Stattdessen wird - wieder einmal - versucht, mit menschlichen Mitteln eine Art Messgerät für das zu finden, was man als einen christlichen Lebenswandel definiert. Doch immer dann, wenn Christ*innen einander den "schwarzen Peter” zuschieben, ist eine Grenze überschritten.

Abgesehen davon, dass die Vergebung in Gottes Hand liegt, verkennen solche Versuche völlig, dass die allgemeine Sündhaftigkeit alle Menschen betrifft, allen zueigen ist und daher vielmehr eine einende Funktion haben sollte als eine ausgrenzende.

Der Theologe Paul Tillich verwendet den Begriff der "Entfremdung", um den menschlichen Sündenzustand zu beschreiben. Seit der Vertreibung aus dem Paradies sind wir nicht nur von Gott entfernt und entfremdet, sondern auch von uns selbst, von dem, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Diese ursprüngliche "Essenz" des Menschen, wie Tillich sie nennt, ist für uns, die wir nach dem Sündenfall in die viel brüchigere, defizitäre "Existenz" unseres Lebens in der Welt gefallen sind, nicht mehr verfügbar.

Ein - ganz unbiblisches - Sprichwort sagt: "Wer durchs Leben geht, zertritt Gras." Darin steckt viel Wahrheit, denn jeder Mensch macht sich auf irgendeine Weise schuldig. Manchmal wiegt die Schuld schwer, und die, auf denen sie lastet, scheinen nicht bereit zu sein, dafür Verantwortung zu übernehmen.

Kann man den moderneren, weniger belasteten Begriff "Schuld” mit der "Sünde” gleichsetzen?

In gewisser Weise schon. Denn Sünde ist nicht nur ein unveränderbarer Zustand, sondern kann sich durchaus auch in unseren aktiven Entscheidungen und Handlungen zeigen – oder eben nicht. Als Menschen ist uns von Gott Freiheit gegeben, die uns einen weiten Handlungsspielraum eröffnet. Was wir tun, wie wir in der Welt handeln und mit unseren Mitmenschen umgehen, liegt weitgehend in unserer eigenen Hand. Uns ist es freigestellt, wie wir diese Macht gebrauchen oder missbrauchen.

Für Christ*innen kann das so verstanden werden: die uns von Gott gegebene Freiheit zu missbrauchen, zum Beispiel indem wir aus egozentrischen Beweggründen nach Macht streben, wäre eine Betonung des Sündenzustands, ohne dass die Befreiung daraus durch Gott, durch den Glauben, bereits mitbedacht wird. Das heißt: wer so handelt, verharrt in dem Zustand, der christlich gesprochen Teil unserer DNA ist, aber weigert sich, anzuerkennen, dass er im Glauben an Gott diesen Zustand schon hinter sich lassen kann. In Hoffnung auf den Gott, der alle Sünden vergeben kann und auch vergibt. Das ist nicht einfach, gewissermaßen ist es eine Lebensaufgabe.

Jenseits von Eden

Als Menschen werden wir nie in den Garten Eden zurückkehren. Denn der steht für einen Ort, an dem es nicht nur keine Schmerzen, keine Arbeit und kein Lebensende gibt – sondern auch keine Freiheit. Im Paradies existierten Richtig und Falsch nicht, weil die Menschen noch keine Möglichkeit zur freien Entscheidung hatten.

Erst mit dem bewussten Überschreiten der im Garten geltenden Regeln kommt diese zentrale Erkenntnis - in den Worten der klugen Schlange aus der biblischen Geschichte:

Ein besseres Werkzeug für unser Leben in der "echten” Welt hätten wir nicht bekommen können. Der Biss in den sauren Apfel hat sich gelohnt.