Gastbeitrag zu LUV-Kurs

Pfarrerin Laura Poirot: "Das Leben ist einzigartig wie eine Münze" – was hat dich geprägt?

In ihrer Kindheit hat Pfarrerin Laura Poirot Münzen gesammelt – heute erinnert die sie an bestimmte Phasen ihres Lebens. In ihrem Gastbeitrag schreibt sie sehr persönlich über die Dinge, die ihr Leben im Positiven wie Negativen geprägt haben und fragt: Was hat dich geprägt?

Lesezeit: 2 Minuten

