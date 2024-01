Gottfried Greiner

Ausbilder am Gottesdienstinstitut erklärt, was eine gute Predigt ausmacht

Nach fast 15 Jahren am Gottesdienstinstitut wird Gottfried Greiner am 4. Februar in St. Martha in Nürnberg in den Ruhestand verabschiedet. Mehrere Hundert Lektoren und Prädikanten hat er bei ihrer Aus- und Weiterbildung begleitet. Im Gespräch erklärt er, was eine gute Predigt ausmacht.

