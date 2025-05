Feministische Theologie rückt Frauen in den Fokus – und das in vielfältiger Weise: "Von Anfang an ging es darum, wie Frauen in der Theologie vorkommen bzw. nicht vorkommen, welche Sicht auf Frauen vermittelt wird und welche Folgen dies für Frauen hatte und bis heute hat", erklärt Uta Schmidt. Sie ist Professorin für Feministische Theologie/Gender Studies an der Augustana Hochschule Neuendettelsau.

Doch längst beschränke sich feministische Theologie nicht mehr nur auf Frauen, erklärt Schmidt im Sonntags-Interview: Sie analysiere Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und arbeite mit Menschen aller Geschlechtsidentitäten an Visionen für eine gerechte Welt im Sinne Gottes.

Wer prägte feministische Theologie?

Die feministische Theologie hat ihre Wurzeln in der politischen Frauenbewegung der 1960er- und 1970er-Jahre, die maßgeblich aus den USA beeinflusst wurde. "Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht in allen Teilen der Welt Frauen gegen Diskriminierung, für eine Theologie und Kirche gekämpft und gedacht hätten, in der Frauen einen Platz haben und die sie mitgestalten können", betont Schmidt.

In Deutschland zählten Dorothee Sölle, Elisabeth Moltmann-Wendel und Luise Schottroff zu den bekanntesten Vorreiterinnen.

"Alle drei haben nicht als Feministinnen angefangen, sondern sich im Kontakt mit Kolleginnen aus den USA dahin entwickelt."

International prägend sei beispielsweise auch Mercy Amba Oduyoye aus Ghana.

Was macht feministische Theologie besonders?

Feministische Theologie ist eine Querschnittsdisziplin. Das bedeutet, sie durchdringt alle Bereiche der Theologie – von Bibelwissenschaften über Kirchengeschichte bis zu Ethik, Dogmatik und praktischer Theologie.

"Die feministische Theologie ist, wie zum Beispiel auch die Befreiungstheologie oder die Disability Studies, ein Zugang, der ausdrücklich von Erfahrungen der Gegenwart ausgeht und von da aus theologisch fragt", erklärt Schmidt. Sie ist eng mit politischen Bewegungen wie Feminismus, Behindertenbewegung oder Bürgerrechtsbewegung verbunden, auch wenn sich nicht alle feministischen Theolog*innen als politische Aktivist*innen verstehen.