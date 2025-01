Nähe, Glauben und Feminismus: "Pfarrerin von nebenan" auf Instagram

"Als ‚Pfarrerin von nebenan‘ auf Instagram schafft sie die Nähe, die der Kirche oft fehlt. Ein Post über ihren verlorenen Pfarramtsschlüssel gewährt einen fast schon befreienden, ungeschönten Einblick in ihren Alltag.

"Ich bin ich, nicht perfekt", sagt sie.

Für Terminabstimmungen bei Trauungen, Seelsorgeanfragen oder mit ihren Kolleginnen hat sie längst auf Whatsapp umgestellt. Ihre eiserne Regel: Jede Nachricht wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet – auch die unangenehmen.

Pelz geht jedoch noch einen Schritt weiter: Sie nutzt ihre Reichweite, um Veränderungen in der Landeskirche anzustoßen, die sie selbst betreffen. Auf Instagram postet sie ein Foto: Sie steht mit Kolleginnen und dem Landesbischof vor einer verschlossenen Box. Die Box bleibt zu, bis Frauen die Hälfte der Kirchenleitung stellen.

"In der Kirche predigen wir Gleichheit vor Gott", sagt sie. "Aber in den Führungsetagen sitzen fast nur Männer. Das passt nicht zusammen."

Kalifornien: Prägende Jahre als Auslandspfarrerin

Ihre politische Haltung, die weit über feministische Themen hinausgeht, hat Pelz während ihrer dreieinhalb Jahre als lutherische Pfarrerin in Kalifornien geschärft. Inmitten der Black-Lives-Matter-Proteste und der Corona-Pandemie tauchte sie tief in die ‚Black Theology‘ und ‚Womenist Theology‘ ein – Strömungen der Befreiungstheologie, die den Widerstand schwarzer Menschen und Frauen gegen Unterdrückung in den Mittelpunkt stellen.

Dort lernte sie, im Gespräch zu bleiben – selbst mit Menschen verschiedenster politischer Überzeugungen – und ihnen als Seelsorgerin beizustehen. Um ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen, absolvierte sie eine Ausbildung zur klinischen Seelsorgerin, die sie bewusst in einem Krankenhaus für US-Kriegsveteranen durchlief.

"Dort begegnete ich viel Leid und Trauma – und auf eine tiefe Sehnsucht nach Heilung und Versöhnung."

Kollarbekenntnis und digitale Reformation

Pelz versteht sich als geistliche Begleiterin der Menschen, weit über die traditionellen Kirchenräume hinaus.

"Viele finden Trost darin, dass jemand für sie betet und Gottesdienst feiert – auch wenn sie selbst nicht in die Kirche gehen wollen oder können", sagt sie.

So wird der Kollar, den sie im Alltag trägt, zu einem sichtbaren Bekenntnis ihrer Berufung. Eine tägliche Erinnerung an ihren Auftrag, für die da zu sein, die sie brauchen. Denn:

"Wir Pfarrpersonen sind ein bisschen wie die Mönche der Neuzeit", sagt sie.

Mönche in rotem Kleid und weißem Kollar, zwischen Instagram-Feed und Fußgängerzone. Die Reformation ist für Pelz noch nicht abgeschlossen. Sie geht weiter, wo die Mönche von heute die Kirche aus ihren gewohnten Bahnen herausführt und Raum für Begegnung schafft.