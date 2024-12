Magdeburg





was für ein Wahnsinn

warum o Gott



ich denke an die Opfer

und bete für sie



der Schmerz der

Familien und Freunde



in die Hilflosigkeit

zünde ich ein Licht an



die Arg- und Wehr-

losigkeit auszunutzen



um zu verletzen und

töten ist so pervers



dennoch und trotz

alledem der Friede



und die Liebe sind

stärker