aus brot machst du wieder steine

die welt verwandelst du ins chaos

was du berührst zerfällt zu asche

dir anvertraute missbrauchst du

das geheimnis ist verschwunden

und die solidarität eine leere hülse

keine spur von entweltlichung

und gott bleibt unter verschluss

in der wüste lebt das wort weiter

im geheimnis offenbart sich gott

in der stille hören wir die weisung

in der communio strahlt die liebe

demütig und bescheiden suchen

das wesentliche nicht verlieren

mit unserer leere geschieht heil

sein ist alles - auch die kirche

glaubwürdigkeitsdefizite schließen

frei und arm den geist empfangen

gemeinsam den glauben lieben

in uns das leben leuchten lassen