Im März 1522 predigte Martin Luther über Gott:

"Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von der Erde bis an den Himmel."

500 Jahre später mache ich ein Vorstellungsgespräch mit Gott über genau dieses Gottes Bild. Ich habe viele biblische Gottesbilder vorgestellt und für die letzte Folge habe ich ein nicht biblisches Bild gewählt.

Warum nur?

Zum einen liegt es daran, dass ich gerade das Thema Luther in zwei Schulklassen behandele. Aber der Reformationstag steht auch kurz vor der Tür und ich dachte mir: ich zeige einmal ein Bild, was ein biblischen Hintergrund hat aber neu für die Menschen ist. (500 Jahre ist jetzt nicht neu, aber ich kannte diesen Vergleich Luthers bisher nicht.)

Gott ist wie die Liebe

Wunderbar simpel, eindrücklich und ein Satz, den man öfter hört. Gott ist Liebe. Es gibt viele Bibelstellen und vergleiche. Ein Thema das man in jeder Lebenslage behandeln kann. Jeder und jeder sehnt sich nach Liebe. Vor allem dann noch eine Liebe, die so unendlich groß ist wie die von Gott. Keine Leistung und keine Vorgaben und Bedingungen. Eine Liebe, die du einfach geschenkt bekommst.

Gott ist wie ein Backofen voller Liebe

Was für ein Bild. Ein Backofen, der glüht und Wärme in die gesamte Welt strahlt. Gottes unendliche bedingungslose Liebe die in unsere Welt strahlt.

Gottes Liebe strahlt in unser Leben und wir bekommen diese Liebe und können sie gleichzeitig auch weitergeben. Wir können Gottes Liebe daran erkennen, wie wir mit anderen aber auch mit uns selbst umgehen.

Und wenn unsere menschliche Liebe nicht mehr reicht, dann strahlt Gottes liebe aus dem Backofen. Immer backfrisch, immer am laufen und auf die Stromkosten müssen nicht geschaut werden.

Hinweis

