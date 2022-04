Karfreitagsgottesdienste: Bischöfe erinnern an Leid in der Ukraine

Samstag, 16. April 2022, 07.19 Uhr: Evangelische und katholische Kirchenvertreter in Bayern haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in ihren Karfreitagspredigten verurteilt. Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sprach am Karfreitag in Utting am Ammersee, wo im vergangenen Jahr die evangelische Christuskirche bei einem Brand komplett zerstört worden war, von einem schrecklichen, unseligen und verbrecherischen Krieg.

Die Frage "Wo ist denn euer Gott?" werde immer lauter, da religiöse Traditionen immer mehr unter Rechtfertigungsdruck gerieten, sagte Bedford-Strohm weiter. "Will er das Virus nicht wegblasen oder kann er es nicht? Kann er die Bomben nicht unschädlich machen oder will er es nicht?" Diese Frage sei berechtigt, man könne wirklich ins Zweifeln kommen, wenn so viel Leid da sei und Gott einfach verschwunden scheine.

Der Augsburger evangelische Regionalbischof Axel Piper ermahnte die Menschen in seiner Karfreitagspredigt, weiter im Gespräch zu bleiben: "Selbst ein Tyrann wie Putin wird der Meinung sein: Ich bin im Recht!" Das Bemühen umeinander oder ein erster Schritt aufeinander zu, seien bei so existenziellen Fragen wie Gesundheit, Frieden, Rettung von Leben so wichtig.

Der Münchner katholische Erzbischof Reinhard Marx forderte am Karfreitag im Münchner Liebfrauendom, dass sich alle christlichen Kirchen mit einer Stimme gegen Gewalt einsetzen müssten. Es sei eine "Perversion", dass im Ukraine-Krieg "getaufte Christen andere Christen umbringen und dafür noch durch Führer der Kirche Unterstützung erfahren". Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill bekundet regelmäßig seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Unterstützung für dessen Kriegskurs gegen die Ukraine.

Systeme und Zivilisationen sowie politische Herrschaften, die auf Gewalt aufgebaut seien, könnten "niemals christlich legitimiert werden", sagte Marx weiter. Auch wenn die Kirche verstrickt bleibe in die Welt und ihre Kriege, so müsse sie doch "im Kern ein Ort der Gewaltlosigkeit und der überwundenen Gewalt sein".

Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sagte am Karfreitag, dass die Geschichte Jesu "stellvertretend für alle diese grausamen Geschichten von Elend und Tod" stehe. Der Krieg sei zwar 2.000 Kilometer entfernt - doch komme uns dies "bestürzend nah". Mit Blick auf die russische Aggression in der Ukraine erinnerte die Regionalbischöfin an das Jesus-Wort: "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Auch dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zufolge weist der gekreuzigte Jesus auf vor Krieg und Unrecht geflüchtete Menschen hin. In der Ukraine, aber auch im Jemen, in Syrien, im Sudan oder in Afghanistan litten Menschen seit Jahren unter Krieg, Verfolgung und Missachtung der Menschenrechte, sagte Schick im Karfreitagsgottesdienst im Bamberger Dom.

Der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler sagte am Karfreitag, die Passion 2022 werde "für all die unschuldigen Opfer in den ukrainischen Städten" erzählt, aber "auch für uns, für unsere Hilflosigkeit, mit der wir auf Bilder blicken, die eigentlich nicht zu ertragen sind". Der frühere Nürnberger Regionalbischof Stefan Ark Nitsche sprach in der Nürnberger Lorenzkirche am Karfreitag von einem "skrupellos und gewissenlos geführten russischen Krieg gegen die Ukraine".

Der Vizepräsident der bayerischen evangelischen Landessynode, Hans Stiegler, sagte, dass Krieg eine "moderne, technologisch hochgerüstete Form" der Kreuzigung sei. "Unschuldige leiden, kommen grausam zu Tode". Wie in allen Kriegen gebe es auch in der Ukraine "nur Verlierer, unzählige Opfer, weil der Machthunger von Despoten nicht zu stillen ist".

Bischof Bedford-Strohm: Leid und Tod haben nicht das letzte Wort

Donnerstag, 14. April 2022, 14.03 Uhr: An Ostern wird laut dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm deutlich, "dass Leid und Tod nicht das letzte Wort haben". Denn der von den Toten auferweckte Christus ist derselbe, der am Karfreitag gekreuzigt wurde und starb", sagte der evangelische Theologe am Donnerstag laut Mitteilung in seiner Osterbotschaft. Beim Osterfest gehe es um die Erneuerung der Seele.

"Einer Seele, die nicht mehr kann. Die gebeugt ist, erschöpft ist, fast taub geworden ist über all den Nachrichten von Hass, von Gewalt, von Leid und von Tod in diesen Zeiten."

Auch die verzweifelten Menschen in der Ukraine hätten daher einen Platz an diesem Osterfest, sagte Bedford-Strohm.

"Wir wollen sie an diesem Osterfest in unsere Mitte nehmen, auch wenn sie weit weg sind. Und wir wollen auch die russischen Soldatenmütter in unsere Mitte nehmen, deren Söhne als Soldaten einer Angriffsarmee gefallen sind, die aber genauso um sie trauern."

Die Kirche wolle aber auch Ostern feiern mit all den Traurigen und Verzweifelten in Deutschland und den Verlorenen in dieser Welt, die kaum noch zur Kenntnis genommen werden:

"Wir wollen sie an diesem Osterfest in unsere Mitte nehmen, auch wenn sie weit weg sind. Und wir wollen auch die russischen Soldatenmütter in unsere Mitte nehmen, deren Söhne als Soldaten einer Angriffsarmee gefallen sind, die aber genauso um sie trauern."

EKD-Ratsvorsitzende Kurschus: Osterjubel wird heuer leiser sein

Donnerstag, 14. April 2022, 08.17 Uhr: Laut der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, bringt Corona und der Ukraine-Krieg die Menschen in eine "seelisch arg belastende Gemengelage". Dieses Jahr werde der Osterjubel leiser sein, sagte die westfälische Präses in ihrer Osterbotschaft: Der Ausruf "Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!" wäre sonst "schamlos, ja, er könnte sich anhören, als sei er eine Gotteslästerung".

Sie glaube an die Auferstehung aus dem Tod, an das Ende von Gewalt und Krieg, sagte Kurschus.

"Und ich wünsche mir, dass es viele sind und dass es mehr werden, die das mit mir zusammen glauben. Jetzt erst recht."

Die biblischen Ostergeschichten träfen mitten hinein in enttäuschte Glaubenszweifel, sagte sie:

"Die österliche Botschaft ist keine Schönwetterangelegenheit, sie bricht sich nur langsam Bahn inmitten von Not und Tod und löst keineswegs automatisch Jubel aus."

Kurschus berichtete von alten Menschen erzählen, die sich sehr bildhaft an ihre persönlichen Fluchtgeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Sie höre von Retraumatisierungen, sagte die EKD-Ratsvorsitzende. Die alten Menschen mit ihren Kriegserfahrungen seien "gerade jetzt ungeheuer wichtig", sagte Kurschus: