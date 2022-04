Ein Lichtspektakel wie für das Rockkonzert eines Superstars, die ganz große Bühne, umrahmt von kreischenden Fans – so wirbt der TV-Sender RTL in einem Trailer für das Live-Showevent "Die Passion", zu sehen am Mittwoch (13. April, 20.15 Uhr) im Fernsehen und als Livestream.

"Nun wird Jesus Christus erneut zum Leben erweckt: Dieses Mal wacht er jedoch in der heutigen Zeit auf – begleitet von richtigen Popkrachern", so beschreibt der Sender diese moderne Version der "größten Geschichte aller Zeiten". Der werbende Superlativ kommt etwas ranschmeißerisch daher, wobei es aus christlicher Sicht natürlich stimmt, schließlich handelt es sich bei Ostern um das für Christ*innen wichtigste Fest des Jahres.

"Die Passion" – das Show-Konzept

Die Passionsspiele werden am Mittwochabend in der Essener Innenstadt inszeniert und live übertragen. Auf einer großen Bühne auf dem Burgplatz neben dem Dom erzählt Moderator Thomas Gottschalk die Ostergeschichte. "Die Passion" versetzt die letzten Tage im Leben Jesu in die Gegenwart und erzählt die Leidensgeschichte auch mithilfe von kurzen Einspielern, die in Essen gedreht wurden. Wie in einem Krimi rasen da in der Dunkelheit blinkende Polizeifahrzeuge heran, Polizisten führen Jesus (im beigen Dufflecoat) unter einer Autobrücke ab.

Die Rolle des Jesus und die anderer Protagonist*innen übernehmen bekannte Sängerinnen und Sänger (siehe unten), die die Geschichte in Popsongs aufgreifen. In einer 3,5 Kilometer langen Prozession wird außerdem ein riesiges leuchtendes Kreuz vom Essener Stadtteil Rüttenscheid auf den Burgplatz getragen.

Die Passion als prägende Geschichte

Die Passionsgeschichte sei eine Erzählung, die "wie keine andere unsere Geschichte, unsere Kultur und unser Denken geprägt hat und nicht zuletzt den Glauben von Milliarden Menschen", so RTL. Gerade heute, da "die Gräben zwischen den Menschen und den Ideologien immer größer werden, in der die Herausforderungen der Gegenwart und die Fragen der Zukunft Angst machen" wolle der Sender die ursprünglichen Botschaften der Passion in den Fokus rücken: Liebe, Toleranz, Gemeinschaft und Hoffnung.

Das sagen die Kirchen

Der als "Fernsehereignis" angepriesenen Show mit christlichem Inhalt können Vertreter*innen der katholischen und der evangelischen Kirche einiges abgewinnen: Dies sei ein "bedeutsamer Versuch, die Passionsgeschichte unter den Bedingungen einer spätmodernen Popularkultur neu zu präsentieren“, sagte der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen der Nachrichtenagentur EPD.

Die Geschichte von Leiden, Sterben und Auferstehung Christi sei nicht Eigentum der Kirche. Claussen: "Wir erleben, dass wir als Kirchen nicht mehr unhinterfragt die Interpretations- und Deutungshoheit haben, und das müssen wir auch gar nicht."

Sie selbst habe für Andachten und Predigten zum Karfreitag bereits Song-Ausschnitte verwendet, sagte Marion Greve, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Essen, dem EPD:

"Die Passionsgeschichte Jesu bringt in den Menschen tiefe und ernste Gefühle zum Klingen. Warum sollte es nicht möglich sein, diese Emotionen und die Botschaft, die ihnen zugrunde liegt, in modernen Popsongs angemessen auszudrücken?"

Ihr katholischer Kollege, Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sagt: "Die Veranstaltung verstehe ich auch als Angebot, sich mit der Leidensgeschichte Jesu auseinanderzusetzen. Jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden, ob dieses TV-Event der richtige Rahmen dafür ist."

Thomas Gottschalk, Alexander Klaws, Gil Ofarim

Diese ungewöhnlichen Passionsspiele setzen auf bekannte Namen aus dem Showbusiness: Entertainer Thomas Gottschalk erzählt die Geschichte von Jesus, der von dem Schauspieler und Musicalstar

Alexander Klaws verkörpert wird. Der 28-Jährige hatte als Sänger seinen Durchbruch als erster Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" und hat bereits Erfahrung als Jesus: Im Musical "Jesus Christ Superstar" war er in der Titelrolle zu sehen und zu hören.