Sahra Wagenknecht: Wie die BSW-Politikerin zu Religion und Glaube steht

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 trat Sahra Wagenknecht als Spitzenkandidatin ihrer Partei Bündnis Sahra Wagenknecht an – verpasste aber den Einzug in den Bundestag. Wie hält die in der DDR geborene Politikerin es mit Religion und Glaube?