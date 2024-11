"Das Thema Tod hat mich schon als Kind interessiert"

Warum haben Sie sich für dieses Ehrenamt entschieden?

Stephanie Wossilus: Ausschlaggebend war für mich, als mein Vater 2012 im Krankenhaus innerhalb von zwei Wochen an einer Krebserkrankung gestorben ist. Im Nachhinein empfand ich es als Glück, die letzten acht Stunden an seiner Seite zu sein, aber ich war auch sehr hilflos in dieser Situation. Ich wusste nicht, wie ich mich richtig verhalte und was er eigentlich braucht. Mich hat die Frage sehr bewegt, wie das eigentlich ist, wenn jemand am Ende seines Lebens ganz allein ist. Der nächste Schritt war ein Einführungsseminar beim Christophorus Hospiz-Verein - und bald dann das Vertiefungsseminar. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und sagt, ich werde mal Hospizhelferin. Ich sage immer, dieses Ehrenamt hat mich gefunden.

Patricia Lintl: Das Thema Tod hat mich schon als Kind interessiert, wenn Großtanten oder Großeltern gestorben sind. Da wurde man damals außen vorgehalten, die waren dann einfach tot, nicht mehr da. Ich wollte immer wissen, was sie hatten und warum sie gestorben sind. Hospizhelferin wurde ich, als meine ehemalige Chefin schwer an Bauspeicheldrüsenkrebs erkrankte. Als sie zur Sterbehilfe in die Schweiz fahren wollte, habe ich mich mit ihr unterhalten und von den Möglichkeiten erzählt, wie man würdevoll und schmerzfrei sterben kann.

Tod und Sterben sind im Hospiz gegenwärtig. Wie groß sind für Sie die psychischen Belastungen?

Wossilus: Ich fühle mit den Menschen, aber ich leide nicht mit ihnen mit. Wenn es mich belasten würde, dann würde ich es nicht mehr machen, weil es dann nicht das Richtige für mich wäre. Natürlich gibt es Situationen, die einem nachgehen. Da hilft natürlich, wie der Christophorus Hospiz-Verein für seine Mitarbeitenden da ist. Wir haben immer Ansprechpartner und Möglichkeiten der Supervision.

Lintl: Ich sehe viel Leid im stationären Bereich, abgemagerte Menschen am Ende ihres Lebens. Das berührt mich. Aber ich gehe nach meinem wöchentlichen Einsatz nach Hause und denke nicht mehr darüber nach. Man kann nicht die ganze Woche darüber nachdenken, wie geht es der Person jetzt? Lebt sie noch, hat sie noch Schmerzen? Ich kann mich da gut abgrenzen. Betrifft es meine eigene Familie, ist das ganz anders.