Wenn ein Mensch in den Sterbeprozess eintritt, was passiert da in seinem Körper?

Michael Rechenmacher: Es gibt ein biologisches Grundprogramm, das nicht beeinflusst werden kann, das bei den meisten Menschen so oder ähnlich abläuft. Es fängt mit unspezifischen Symptomen an: Der Mensch wird müde, hat weniger Interesse an seiner Umwelt, wird kraftlos, er zieht sich zurück, ohne dass es eine behebbare Ursache gäbe. Wenn jemand eine schwere Lungenentzündung hat, geht er auch auf die Couch, aber das ist behebbar.

Beim Sterben ist es so, dass der Körper an einem Punkt angelangt ist, wo dieser Prozess unumkehrbar ist. Er ist nicht mehr aufzuhalten.

Was läuft rein physiologisch im Körper ab?

Rechenmacher: Alles wird einfach immer weniger, Essen und Trinken, der Mensch kann weniger. Er will mehr Rückzug und Ruhe, mehr schlafen, mehr im Bett liegen, ist mehr auf Hilfe angewiesen, weil er die Dinge nicht mehr selbst erledigen kann. Späte Anzeichen des Sterbeprozesses sind, dass der Kreislauf zentralisiert, die Hände und Füße kalt werden, man kann den Puls in der Peripherie nicht mehr gut tasten, auch die Urinproduktion lässt nach. Irgendwann ist es mehr oder minder ein Einschlafen. Irgendwann tritt dann der Kreislaufstillstand ein.

Wann ist jemand tot?

Rechenmacher: Es gibt verschiedene Definitionen von Tod. Der klinische Tod tritt ein, wenn der Herz- und Kreislaufstillstand eingetreten ist. Als Zweites tritt der Hirntod ein. Das passiert einige Minuten später. Wenn das Hirn keinen Sauerstoff mehr hat, stirbt es irreversibel ab. Das nennen wir Individualtod. Wenn das Hirn komplett in seiner Aktivität erloschen ist, dann gilt jemand als medizinisch sicher tot. Ab diesem Zeitpunkt ist theoretisch eine Organspende möglich. Sichere Todeszeichen sind Totenstarre, Totenflecken, wobei das Totsein schon früher eintritt. Der biologische Tod wäre, wenn die letzte Zelle verschwunden ist. Auch das ist ein Prozess. Gewisse Zellen wie zum Beispiel die Hornhaut können viele Stunden, Tage nach dem biologischen Tod noch vital sein. Darum kann man Hornhauttransplantationen noch im fortgeschrittenen Stadium machen.

Wie erleben Sie Menschen in ihrer Sterbephase?

Rechenmacher: Das ist so individuell, wie die Menschen selbst sind. Es ist nicht in Phasen einteilbar. Auch wie viel jemand noch am äußeren Leben teilhaben mag oder nicht, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die Angst haben, am Schluss nichts mehr mitzubekommen und sich nicht mehr äußern zu können, sodass andere entscheiden müssen. Aber die meisten Menschen sind relativ lange bis wenige Stunden vor dem Tod wach. Sie schlafen viel, aber zwischendurch können sie ihre Wünsche und Befindlichkeiten äußern.

Und wenn der Sterbende sich nicht mehr artikulieren kann …

Rechenmacher: … dann haben wir trotzdem von außen Hinweise, aus denen wir schließen können, ob es ihm gut geht oder nicht. Die Mimik zum Beispiel oder vegetative Funktionen, ob jemand schwitzt oder wie jemand atmet, angespannt oder entspannt. Das sind Dinge, die wir relativ gut einschätzen können.

Wie reagieren Sie, wenn jemand Schmerzen oder Angstzustände hat?

Rechenmacher: Die allermeisten Menschen sterben in einem sehr ruhigen, friedlichen Prozess. Es gibt einige körperliche Symptome, die auftreten können, wie Schmerzen, Atemnot, Angst oder Verwirrtheitszustände in der späten Phase. Eine hörbare Veränderung der Atmung ist zum Beispiel die Rasselatmung, das sind Schleimfäden im Rachen, die wir abhusten würden. Das kann der Sterbende in der Phase nicht mehr, aber es stört ihn nicht. Für den Außenstehenden, der am Bett sitzt, ist das eher unangenehm, aber sicher nicht für den Sterbenden. Die anderen Symptome können wir sehr gut behandeln. Die meisten Menschen brauchen nicht viel medizinische Begleitung beim Sterben. Etwa 20, vielleicht 25 Prozent der Sterbenden haben deutliche Belastungen, weil sie schwer krank sind. Das sind nicht nur Tumorpatienten. Es kann eine schwere Herzinsuffizienz sein oder ein anderes Organversagen. Dafür gibt es die spezialisierte palliative Versorgung.