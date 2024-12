Basteln im Advent

Herrnhuter Weihnachtsstern: Nur echt mit 25 Zacken

Der Herrnhuter Stern ist seit Jahrzehnten auf Erfolgskurs: Er leuchtet in den USA, in Kanada, in Island und in deutschen Stuben. Einst als geometrische Übung für die Herrnhuter Internatsschüler gedacht, ist er für viele Familien ein Bastelritual des 1. Advents geworden.

Lesezeit: 7 Minuten

7 Minuten