Der Herrnhuter Weihnachtsstern: Nur echt mit 25 Zacken

Die Manufaktur für den berühmtesten Stern der Welt hat das ganze Jahr Saison. Leimen, Falten, Kleben: Unter flinken Händen entstehen Zacke für Zacke die Spitzen für den "Herrnhuter". Claudia Bachmann und Michaela Tzschoppe haben dafür einen Rhythmus entwickelt. Bis zu 3.500 Zacken schaffen sie zu zweit an nur einem Tag. Tzschoppe streicht den Leim auf den Papprahmen, Bachmann formt in einer metallenen Vorrichtung aus einem Kegel eine Zacke und drückt das Sternepapier am Rahmen fest. Die Arbeitsaufgaben im Duo der sogenannten Rähmchenkleber werden nur selten getauscht. "Was man immer macht, macht man am schnellsten", ist Tzschoppe sicher. Leimen, Falten, Kleben – 3.500 Mal am Tag.

Der Herrnhuter Weihnachtsstern ist Handarbeit

Pro Jahr werden von mehr als 90 Mitarbeitern inzwischen rund 600.000 Sterne in der ostsächsischen Manufaktur hergestellt. Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren entstehen sie in Handarbeit – zumindest die aus Papier. Bei den Kunststoffsternen, die 1982 ins Sortiment aufgenommen wurden, übernimmt das Formen der Zacken die Maschine. Längst ist der Herrnhuter Stern zu einem weltbekannten Markenzeichen geworden. Er leuchtet in den USA, in Kanada, in Island oder Schweden und natürlich in vielen deutschen Stuben. Sogar bis ins Bundeskanzleramt hat er es geschafft. Dort hängt – wie am Berliner Dom auch – ein Stern mit einem Durchmesser von 2,50 Metern. Diese Riesenexemplare sind Sonderanfertigungen, weltweit gibt es bisher nur sechs davon.

Der "Herrnhuter" fasziniert schon seit vielen Jahrzehnten. Verkaufsleiter Jens Ruppert führt dessen Popularität auf die besonders schöne Ästhetik und seine Geschichte zurück. Zudem werde darauf geachtet, dass der Stern "kein Massenprodukt wird". Beliefert würden nur Einzelhändler, nicht etwa Baumärkte. Hinter jedem Vertragspartner müsse auch ein Geschäft stehen, vorzugsweise ein Buch- oder Geschenkeladen. "Wir möchten etwas Besonderes sein – trotz der großen Nachfrage", sagt Ruppert.