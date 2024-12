Was gibt es bei der Weihnachtsgeschichte Neues zu erzählen?

Dieter Falk: Wir gehen aus vom Bethlehem der Jetztzeit – mit Bezug zur aktuellen Tagespolitik. In Nahost brennt es lichterloh, schlimmer als jemals zuvor. Das Stück beginnt mit der Strophe: "Man muss zum Ort durch eine Mauer gehen. Checkpoint ist dort, wo die Soldaten stehen. Hass und Gewalt sind ein Problem in Bethlehem." Gleich im zweiten Song geht es um Menschen in Not und Migration. Wie Maria und Josef auf ihrer Suche nach einer Herberge abgewiesen werden, ist ein stark inszenierter Querverweis zur Flüchtlingskrise.

"Wie kann man im Kleinen Frieden halten?"

Was ist die Message des Stücks?

Es geht natürlich um die Neu-Erzählung der Weihnachtsgeschichte, aber auch um das große Thema Frieden. Wie kann man im Kleinen Frieden halten, und was hat das für eine Relevanz für die Gesellschaft? "Frieden auf Erden" taucht in der Weihnachtsgeschichte ja ganz oft auf.

Wie streng bleiben Sie bei der Erzählung des Evangelisten Lukas?

Wir starten ja im Bethlehem der Jetztzeit, dem Ort, der Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen heilig ist. Durch den tiefen Brunnen der Vergangenheit geht es dann hinab in die Zeit der Weihnachtsgeschichte. Eine dramaturgische Neu-Erfindung ist die Figur der Mamba, einer Beraterin des Herodes. Sie vergiftet den König, um den Kindermord zu verhindern: "Der Kindermord ist abgesagt." Wir wollten die Geschichte so erzählen, dass auch eine Familie mit Kindern sich das Stück anschauen kann. Das ist die einzige Änderung im Vergleich zur Lukas-Version.

Herodes bleibt also eine negative Figur?

Ja, im Musical hat man ja oft den Protagonisten und den Antagonisten, den Helden und den Gegenspieler. Eine ganz wichtige Figur zwischen diesen Polen ist Maria, die das Gott-Menschliche auf eine ganz eigene Weise verkörpert. Man sieht sie immer in der Geschichte, wie sie schwanger wird, wie sie das Kind bekommt, wie sie auf Herbergssuche ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen bei sich hat. Über ihr noch ungeborenes Kind singt sie zur Melodie von "Maria durch ein Dornwald ging".

Was kann man sonst noch an musikalischen Stilrichtungen erwarten?

Ich habe einige klassische Musik-Zitate in die Komposition aufgenommen: "Adeste Fidelis", "Joy to the World" von Händel oder Bachs "Gloria". Musikalisch war es mir wichtig, dass es nicht nur neue Kompositionen gibt, sondern auch bekannte Melodien, wie ein Neu-Arrangement des Spirituals "Go Tell It on the Mountain". Insgesamt sind es 20 Songs, stilistisch eine Mischung aus Klassik und Gospel.

"Josef stellt die Frage, wenn Gott ein Mensch wird, wie wird das sein?"

Der theologische Kern von Weihnachten ist die Menschwerdung Gottes. Wie kommt das im Stück vor?

Josef stellt die Frage, wenn Gott ein Mensch wird, wie wird das sein? Wie wird er uns begegnen? Im Song "Wenn Gott ein Mensch ist" heißt es weiter: "Wird man ihn zu den Verrückten zählen, weil er Mensch geworden ist".

Es ist mein Lieblingssong, in dem Michael Kunze das Mysterium der Menschwerdung Gottes wunderbar in Worte gefasst hat. Meine Inspiration für dieses Lied war "One of Us" von Joan Osborne. Darin stellte sie Mitte der 1980er-Jahre die Frage: Was, wenn Gott einer von uns wäre?

Dann gibt es ja noch den Gedanken, dass eher die Ausgestoßenen die Frohe Botschaft als Erste hören. Welche Rolle spielen die Hirten?

Sie kommentieren das Geschehen in längeren Gesangspassagen auf ihre eigene Art. Die drei Sterndeuter sind ernsthafte Forscher, die intelligente, aber auch zum Teil unsinnige Prognosen abgeben. Sie widersprechen einander, aber jeder beharrt auf seiner Wahrheit. Wir wollten den Gegensatz zwischen den Weisen und den Hirten deutlich machen.