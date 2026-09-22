Zum Auftakt der bundesweiten interkulturellen Woche feiert der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, am Sonntag (27. September) einen "Gottesdienst der Nationen" im Münchner Dom. Der Gottesdienst, der um 18 Uhr beginnt, stehe im Zeichen der Vielfalt und Einheit der internationalen Gemeinschaft im Erzbistum, teilte das Ordinariat am Montag mit. Es solle ein Zeichen gesetzt werden für Verbundenheit, gegenseitigen Respekt und gelebte Nächstenliebe.

Die Liturgie werde in mehreren Sprachen gefeiert, hieß es weiter. Musikalisch werde die Messfeier von den Chören der Polnischen Katholischen Gemeinde München gestaltet. Mitglieder der Muttersprachlichen Gemeinden nähmen in nationalen oder regionalen Trachten teil. Dem Erzbistum gehören mehr als 265.000 Katholikinnen und Katholiken anderer Muttersprachen und Riten an.

Interkulturelle Woche unter dem Thema "Dafür!"

Die Interkulturelle Woche wird in diesem Jahr den Angaben zufolge zum 51. Mal gefeiert und findet vom 27. September bis 4. Oktober statt. Der bundesweite Auftakt ist am 27. September in der Thomaskirche in Leipzig. Das Leitthema lautet "Dafür!".

Die jährliche Aktionswoche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Migrantinnen- und Migrantenorganisationen unterstützt. In über 760 Städten und Gemeinden gibt es rund 6.000 Veranstaltungen.