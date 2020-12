4. Dezember: Der Engel

Der musikalische Begriff "col canto" bedeutet übersetzt so viel wie "zusammen mit der Gesangsstimme" und beschreibt treffend unsere Auffassung über die untrennbare Verbundenheit von Gesang und Begleitung, welche wir - Sigrid Baumann am Klavier und Steffen Schmidt - miteinander teilen. Der Gesang, der den Text erzählt, wird vom begleitenden Instrument dabei emotional getragen. Gemeinsam können wir auf zahlreiche gemeinsame Auftritte zurückblicken, die uns an mehrere Konzertsäle in Bayern und so auch u.a. an das Rosenthal-Theater Selb führten.

Regelmäßig konzertieren wir in unserer Heimatgemeinde in Postbauer-Heng in der Oberpfalz und gestalten hier Konzertprogramme, die von sommerlichen Serenaden über Herbst- bis hin zu Weihnachtskonzerten reichen. Zudem umrahmen wir Gottesdienste, Hochzeiten, Trauerfeiern, Taufen und weitere festliche Anlässe. Unsere musikalische Bandbreite reicht von Oper über das klassische Kunstlied bis hin zur musikalischen Moderne.

Das Werk "Der Engel"

Das Werk "Der Engel" ist das erste von fünf Stücken aus Richard Wagners Wesendonck-Liedern. Wagner schrieb diese Lieder zwischen 1857 und 1858 vor seiner großen romantischen Oper "Tristan und Isolde". So sind in den Wesendonck-Liedern bereits erste Harmonien erkennbar, die sich auch in Tristan und Isolde später wiederfinden. Die vertonten Texte stammen aus der Feder von Mathilde Wesendonck, die Wagner 1852 kennenlernte. Wagner pflegte ein sehr inniges Verhältnis zu Mathilde Wesendonck und widmete ihr die Vertonungen. In einem Brief an sie schrieb Wagner: "Besseres, als diese Lieder, habe ich nie gemacht, und nur sehr weniges von meinen Werken wird ihnen zur Seite gestellt werden können."

