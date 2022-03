Hilfsorganisationen

Hospitalschiffe helfen in Afrika – Neubau "Global Mercy" vorgestellt

Es sind keine Traumschiffe. An Bord wird hart gearbeitet und dabei fließt auch Blut. Aber gerade so erfüllen die Hospitalschiffe der Hilfsorganisation Mercy Ships Träume – für Menschen in armen Ländern, die sonst weniger Chancen auf Heilung hätten.