Demo-Aktion "Nächstenpflege"

Stille Demo des VdK: "Häusliche Pflege ist Mehr-Wert"

Mit seiner Kampagne "Nächstenpflege" wirbt der Sozialverband VdK für bessere Rahmenbedingungen in der häuslichen Pflege. In Form von begehbaren Schilderwäldern fand in sieben bayerischen Städten jeweils eine "Stille Demo" statt.