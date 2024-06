Frauen im NS-Widerstand

Annedore Leber: Das weibliche Echo des Widerstands

"Wer so in den Kampf geht", schreibt der 1945 hingerichtete Widerstandskämpfer Julius Leber 1933 in sein Tagebuch, "sollte keine Familie gründen." Es sei denn, er heiratet eine Frau wie Annedore Leber, die ihm an Mut und Tatkraft in nichts nachsteht.

Lesezeit: 4 Minuten

