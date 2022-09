Bei einem Doppelkonzert am 18. September in Augsburg werden erstmals alle 17 Kompositionen des Projekts "Orgelmusik in Zeiten von Corona" kostenlos aufgeführt. Der erste Teil des Orgelkonzerts erklingt im katholischen Augsburger Dom, der zweite Teil in der evangelischen St. Annakirche, wie der Deutsche Musikrat am Mittwoch in Berlin mitteilte. Interpretiert würden die 17 Orgelstücke von zwölf jungen Organistinnen und Organisten aus ganz Deutschland.

Im Frühjahr 2021 hat der Deutsche Musikrat gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutsche Bischofskonferenz (DBK) das Porjekt "Orgelmusik in Zeiten von Corona" gestartet. Zentraler Bestandteil sind die eigens dafür komponierten Stücke, die sich "kreativ mit der Corona-Zeit auseinandersetzen" und nun als Sammelband erschienen sind. Einzelne und auch mehrere Stücke gemeinsam wurden bereits aufgeführt - aber noch nie alle zusammen.

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus sagte, "nach viel Geduld" könnten "diese besonderen Kompositionen" nun gemeinsam aufgeführt werden.

Das Virus begleite die Menschen immer noch, weitere Krisen seien hinzugekommen: "Es ist ein schöner Gedanke, sich von Musik trösten zu lassen, die in schwierigen Zeiten entstanden ist." DBK-Vorsitzender Bischof Georg Bätzing sagte, es sei eine gute Tradition, in Krisenzeiten zum Trost der Menschen neue Kompositionen zu erschaffen.

Der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner, sagte, das Doppelkonzert in Augsburg ermögliche nun "die unmittelbare, sinnliche Begegnung mit den künstlerischen Ergebnissen des Projekts". Das Konzert startet um 15 Uhr im Augsburger Dom, in St. Anna wird es um 19 Uhr fortgesetzt.