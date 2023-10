Prost. Wir sitzen zusammen, stoßen an mit Rotwein, ein paar Schulkameraden und andere, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind – und reden über Gott und die Welt. "Apropos Gott", grinst Sven mich an, "was treibt denn so unser Pfarrer?" "Ich schreibe gerade an einem Artikel über die Hochzeit von Kana. Ihr wisst schon, dort wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, weil kein Wein mehr da war."

Sven, der Spötter, lacht. "Ach, ihr, in der Kirche, muss alles ganz besonders sein, unter einem Wunder tut ihr's nicht. Dabei war ja alles ganz anders: Die Hochzeit war fast zu Ende, der Brautvater wollte keinen Wein mehr beisteuern, schon gar nicht den guten aus dem Keller. Da hat Jesus einfach den Schlüssel zum Weinkeller geklaut und schwupps ein paar volle Steinkrüge mit seinen Freunden nach oben gebracht. Alle freuten sich über den Superwein, der Hausherr ärgerte sich, konnte aber nichts sagen, wäre ja sonst als Geizkragen dagestanden – und erfand die Geschichte vom Wunder. Dieser Jesus gefällt mir."

Aus Wasser wird Wein, aus viel Arbeit am Ende Genuss

"Du hast wohl selber schon zu viel Wein", wirft Emil ein. "Für mich ist das eine Symbolgeschichte. Wir hatten früher einen Bauernhof, das war knallharte Arbeit, früh aufstehen, misten, füttern, aufs Feld hinaus, umpflügen, säen, manchmal sind wir als Kinder sogar raus, Unkraut zu rupfen, wenn es ganz schlimm war. Dann hoffen, dass es nicht zu heiß wird und nicht zu viel Regen alles vernichtet. Und dann die Ernte, ich erinnere mich da noch gut, besonders an die Kartoffelernte, mit Kartoffelfeuer an langen Abenden. Viel Arbeit, aber irgendwie schon ein Wunder wie beim Wein: Am Anfang nur Wasser, nicht zu viel, nicht zu wenig, das musste man in den Weinberg bringen, Reben pflegen und hoffen, dass die Trauben reifen. Dann ernten, keltern und am Ende: Wein. Aus Wasser Wein, aus viel Arbeit am Ende Genuss. Der erste Schluck – Lebensfreude pur, ein Fest. An den Reben wächst kein Geld, sondern mehr: etwas, was das Leben genießen lässt. Hätte auch alles schiefgehen können, ein Wunder. Prost!" Wir trinken.