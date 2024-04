Krankheiten

Parkinson: Wenn die Füße plötzlich nicht mehr tanzen wollen

Gelenksteife, Schlafstörungen, Demenz: Die Symptome einer Parkinson-Krankheit sind vielfältig. Ralf-Peter Loewen ist einer von 400.000 Betroffenen in Deutschland. In der Parkinson-Klinik in Neustadt an der Ostsee holt er sich medizinische Hilfe.

Lesezeit: 3 Minuten

