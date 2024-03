Nachruf

Fritz Wepper ist tot: Deutscher TV-Star mit internationalem Flair

Der Münchner Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Er starb am 25. März 2024 in einem Hospiz in seiner Heimatstadt. Seit den 50er Jahren war er als Schauspieler aktiv gewesen – ein Nachruf auf den Mann, an den sich viele Deutsche vor allem als Assistenten von Horst Tappert in "Derrick" erinnern.

