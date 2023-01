Mit ihrer diesjährigen bundesweiten Fastenaktion "7 Wochen Ohne" will die evangelische Kirche Mut in Krisenzeiten machen. Das Motto laute "Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit", schreibt der hannoversche Landesbischof Ralf Meister als Botschafter in einem Grußwort zu der Aktion.

Diese ist vom 22. Februar bis zum 10. April geplant ist. Offiziell eröffnet wird sie am 26. Februar mit einem ZDF-Fernsehgottesdienst in der St.-Ansgar-Kirche in Oldenburg.

Fastenzeit kein Verzicht um des Verzichts willen

"In dunklen Zeiten braucht es Licht, um den Mut nicht zu verlieren", blickte Meister voraus. Die Aktion lade dazu ein, von Aschermittwoch bis Ostern genau hinzuschauen, so etwa auf Ängste,

"und auf das, was uns trägt und Kraft gibt".

In den sieben Fastenwochen gehe es nicht allein um innere Erleuchtung, sondern auch um die Ausstrahlung auf andere. Die Fastenzeit sei kein Verzicht um des Verzichts willen: