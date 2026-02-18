fasten

 

f rei sein

a btauchen

s tille üben

t au pflücken

e inheit suchen

n eues wagen

 

——

 

Wege pflanzen

Licht säen

 

Rand und Mitte

verbinden

 

Räume und

Menschen

 

zum Segen

machen

 

gemeinsam

feiern

 

——-

 

die Liebe annehmen

Glauben heute leben

 

Freiräume nutzen

Wissen updaten

 

Lichträume schaffen

Frieden ermöglichen

 

Höhenflüge erden

Seelenleid öffnen

 

Unruhe betrachten

Gott handeln lassen

 

————

 

im Gegenwind

nicht den Weg

verlieren

 

in der Vielfalt

die Chancen

entdecken

 

in Geboten

das Hilfreiche

sehen

 

im Rampen-

licht demütig

bleiben

 

den Nächsten

respektieren

und lieben

 

dem Frieden

alle Räume

geben

 

———

 

fasten

 

wieviel ist ungelebt

und unbeachtet -

Unendlichkeiten

 

all die ungedachten

Gedanken die unge-

hörte Musik

 

die ungelesenen

Bücher und uner-

hörten Bitten

 

und ungesehenen

Wunder in mir

und überall

 

trotzdem bin ich

jeden Augenblick

gesegnet

 

——-

 

fasten

 

ich male eine

Landschaft

mit Häusern

einer Kirche

einem Fluss

und Brücken

und Wegen

und dir und

mir

 

ich bastle

Träume und

Worte und

Kerzen und

Herzen und

Gebete und

Himmelstau

und Ufern

für dich

 

———

 

fasten

 

ich entstaube

mein Gebet-

buch und

blättere

 

ich sammle

stille Augen-

blicke und

höre

 

ich gehe

Kreuzwege

mit dir und

bete

 

alle Leere

flieht ins

Licht - ich

staune