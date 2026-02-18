fasten
f rei sein
a btauchen
s tille üben
t au pflücken
e inheit suchen
n eues wagen
——
Wege pflanzen
Licht säen
Rand und Mitte
verbinden
Räume und
Menschen
zum Segen
machen
gemeinsam
feiern
——-
die Liebe annehmen
Glauben heute leben
Freiräume nutzen
Wissen updaten
Lichträume schaffen
Frieden ermöglichen
Höhenflüge erden
Seelenleid öffnen
Unruhe betrachten
Gott handeln lassen
————
im Gegenwind
nicht den Weg
verlieren
in der Vielfalt
die Chancen
entdecken
in Geboten
das Hilfreiche
sehen
im Rampen-
licht demütig
bleiben
den Nächsten
respektieren
und lieben
dem Frieden
alle Räume
geben
———
fasten
wieviel ist ungelebt
und unbeachtet -
Unendlichkeiten
all die ungedachten
Gedanken die unge-
hörte Musik
die ungelesenen
Bücher und uner-
hörten Bitten
und ungesehenen
Wunder in mir
und überall
trotzdem bin ich
jeden Augenblick
gesegnet
——-
fasten
ich male eine
Landschaft
mit Häusern
einer Kirche
einem Fluss
und Brücken
und Wegen
und dir und
mir
ich bastle
Träume und
Worte und
Kerzen und
Herzen und
Gebete und
Himmelstau
und Ufern
für dich
———
fasten
ich entstaube
mein Gebet-
buch und
blättere
ich sammle
stille Augen-
blicke und
höre
ich gehe
Kreuzwege
mit dir und
bete
alle Leere
flieht ins
Licht - ich
staune