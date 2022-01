"Ich hatte keine Kenntnis" - dieser Satz ist einer der häufigsten in der mehr als 80 Seiten langen schriftlichen Einlassung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zu seinem Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising Anfang der 1980er Jahre. Benedikt, damals noch Kardinal Joseph Ratzinger, war von 1977 bis 1982 Münchner Erzbischof. In dieser Zeit soll er nach Erkenntnissen von Gutachtern, die die Missbrauchsfälle im Erzbistum zwischen 1945 und 2019 untersucht haben, in vier Fällen Priester weiter in den Diensten der katholischen Kirche belassen haben - trotz Kenntnissen über mutmaßliche Missbrauchstaten an Kindern und Jugendlichen, wie das Gutachten, das am Donnerstag in München vorgestellt wurde, zeigt.

Vorwürfe an Papst Benedikt XVI. erläutert anhand eines Einzelfalles

Exemplarisch haben die Gutachter das an einem Fall aufgearbeitet, dem sie sogar eine Sonderuntersuchung gewidmet haben. Ratzinger soll der Versetzung eines Essener Priesters ins Erzbistum zugestimmt haben, dem in seinem Heimatbistum Missbrauchsfälle vorgeworfen wurden. Die Gutachter von der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl halten es für "überwiegend wahrscheinlich", dass Ratzinger von der Vorgeschichte des Täters wusste. Zudem sind sie sicher, dass er als Erzbischof auch an der Sitzung teilnahm, in der die Zustimmung zur Versetzung gegeben wurde. Ratzinger bestreitet dies in der Stellungnahme. Doch anhand des Sitzungsprotokolls, aus dem Rechtsanwalt Ulrich Wastl zitierte, lässt sich nachweisen, dass Ratzinger aktiv an der Sitzung teilnahm. Fatal ist, dass der Priester auch in den darauffolgenden Jahren Kinder missbrauchte, 1986 wurde er deswegen gerichtlich verurteilt.

Für den Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller ist klar, dass Benedikt in dem Fall die Unwahrheit sagt. "Er hat die Vorgeschichte des Pfarrers gekannt, er hat mitentschieden, dass er in der Seelsorge ohne Gefahrenauflagen eingesetzt wird, und er war in der entscheidenden Sitzung der Ordinariatskonferenz anwesend, wie die Gutachter nachgewiesen haben. Er dementiert alle drei Sachverhalte. Das ist eine Lüge", sagte Schüller dem Sonntagsblatt.