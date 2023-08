So ganz leicht fällt es Kerstin Bartels noch immer nicht, die Dinge "einfach laufen zu lassen", wie sie lachend eingesteht. Doch die Pfarrerin aus der Jona-Gemeinde in Ludwigshafen am Rhein weiß, dass die Kirche nur eine Zukunft hat, wenn sie zuhört, was die Menschen wollen - und sie machen lässt.

Seit zwei Jahren läuft im Stadtteil West, einem sozialen Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit, das Projekt "Experimatthäus": Die protestantische Innenstadtgemeinde lädt alle Bewohnerinnen und Bewohner dazu ein, neue Ideen für eine Kirche der Zukunft zu erproben.

Projekt "Experimatthäus" in Ludwigshafen

Der Kirchenraum der in die Jahre gekommenen Matthäuskirche - einer von drei Kirchen der Gemeinde - ist fast leergeräumt, eine Reihe mit Kirchenbänken steht noch, daneben Campingstühle und Sitzkissen - und ein Baustellen-Schild. Wie kann die Kirche auch in Zukunft für die Menschen attraktiv sein?