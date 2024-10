Asyl und Flucht

Kirchenasyl zunehmend unter Druck – Kritik von Kirchen und Flüchtlingshelfern

In den vergangenen Monaten gab es bundesweit mehrere Fälle, in denen Behörden Kirchenasyle in evangelischen Gemeinden geräumt haben. Flüchtlingshelfer sehen das Kirchenasyl unter Druck. Auch aus der Kirche kommt Kritik.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten